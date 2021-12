Versucht, den Nato-Russland-Rat wiederzubeleben: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. (dpa-Bildfunk / Olivier Matthys)

Man stehe wegen des Termins mit der Regierung in Moskau in Kontakt, sagte ein Nato-Vertreter in Brüssel. In den vergangenen Monaten hatte sich Stoltenberg erfolglos bemüht, das Gesprächsforum wiederzubeleben.

Der Nato-Russland-Rat war 2002 ins Leben gerufen worden. Seit Ende 2019 liegt er wegen des Ukraine-Konflikts auf Eis.

Angesichts eines massiven Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine gibt es derzeit Befürchtungen, Russland könnte das Nachbarland angreifen. Moskau bestreitet Angriffspläne und wirft seinerseits Kiew und der Nato "Provokationen" vor.

