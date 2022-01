Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (picture alliance/dpa)

Nach einer Videokonferenz mit den Außenministern der Bündnisstaaten machte er aber zugleich klar, dass die Nato sich auch auf ein mögliches Scheitern der Gespräche vorbereitet. Hintergrund der kurzfristig angesetzten Konferenz sind russische Forderungen nach neuen Sicherheitsvereinbarungen sowie die verstärkte militärische Präsenz russischer Truppen in der Nähe der Ukraine. Moskau will erreichen, dass sich die Nato-Staaten verpflichten, auf dem Gebiet der Ukraine und anderer Staaten Osteuropas, militärische Handlungen zu unterlassen. Stoltenberg betonte, die Nato halte an ihrem Grundsatz des Selbstbestimmungsrechts eines Landes fest.

Bereits am Montag wollen Spitzenvertreter der USA und Russlands in Genf direkte Gespräche führen. US-Außenminister Blinken bekräftigte in einem Telefonat mit dem ukrainischen Kollegen Kuleba, dass sich die USA für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine einsetzten.

