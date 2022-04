In der PCK-Raffinerie GmbH wird überschüssiges Gas in der Rohölverarbeitungsanlage verbrannt. Die Versorgung der Erdölraffinerie PCK in Schwedt mit Rohöl aus Russland über die Pipeline «Freundschaft» läuft nach Angaben des Unternehmens aktuell zuverlässig und ohne Probleme. Der russische Energiekonzern Rosneft hatte im vergangenen Jahr einen GroÃteil der Erdölraffinerie PCK in Schwedt übernommen (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Geier sagte im Deutschlandfunk , Moskaus Entscheidung treffe beide Länder noch nicht ins Mark. Gleichwohl müssten Vorbereitungen getroffen werden, um den beiden Staaten zu helfen, sollte es zu Engpässen kommen. Der SPD-Politiker sprach von einem internen Versorgungsnetz, um die - so wörtlich - "Nadelstiche" auszuhalten.

Der russische Gazprom-Konzern hatte gestern den Stopp seiner Gaslieferungen nach Bulgarien und Polen bestätigt. Als Grund führte Gazprom an, dass die beiden EU-Mitgliedstaaten keine Zahlungen in Rubel geleistet hätten. Der russische Präsident Putin hatte vergangenen Monat angekündigt, dass Russland Zahlungen für Gaslieferungen nur noch in seiner Landeswährung akzeptieren werde.

