Der Druck ist groß, dass die Corona-Impfungen in Deutschland bald schneller vorankommen. Doch nun fällt mit dem Vakzin von Astrazeneca - zumindest vorübergehend - einer der drei verfügbaren Impfstoffe weg. Was bedeutet das für die Impfziele und für diejenigen, die noch auf die Zweitimpfung warten? Ein Überblick.

Aufgrund mehrerer Fälle von Thrombosen der Hirnvenen bei Geimpften hat das Bundesgesundheitsministerium die Corona-Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca vorsorglich ausgesetzt. Die Entscheidung erfolgte auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts, erläuterte Gesundheitsminister Spahn. Wie die BBC berichtet, wurden laut den Daten von Astrazeneca rund 17 Millionen Menschen mit dem Wirkstoff geimpft. In weltweit 37 Fällen sei von Blutgerinnseln berichtet worden. Die Weltgesundheitsorganisation betonte, nichts spreche dagegen, den Impfstoff weiterhin einzusetzen. Das Überwachungssystem sei intakt.

Wie lange soll der Impfstopp für Astrazeneca dauern?

Die europäische Arzneimittelbehörde prüft den Fall. Idealerweise könnte die Behörde noch im Laufe dieser Woche zu einer Empfehlung kommen, wie Spahn deutlich machte. Schon an die Länder ausgelieferte Dosen sollen dort zunächst bleiben, anstehende weitere Lieferungen will der Bund vorerst in seinem Zentrallager lassen und nicht weiterverteilen.

Wie wichtig ist Astrazeneca für die deutsche Impfkampagne?

Für den Fortschritt der Impfungen sollte das Mittel von Astrazeneca eigentlich eine immer bedeutendere Rolle spielen. Das Mittel muss nicht so aufwendig gekühlt werden wie das Präparat von Biontech und ist daher leichter in Arztpraxen zu lagern. Gerade erst wurde Astrazeneca nach neuen Studiendaten auch für Ältere empfohlen und nicht nur wie beim Start nur für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren. Und bis Ende März sollen mehr als zwei Millionen frische Dosen hinzukommen.



Allerdings sollen auch die Mengen der anderen Impfstoffe vor allem von Biontech/Pfizer und Moderna stark hochgehen. Bei den bislang in Deutschland verabreichten Dosen macht der Impfstoff von Astrazeneca einen Anteil von 17 Prozent aus.

Was wird nun aus den Impfzielen für Deutschland?

Die Aussetzung betrifft Erst- und Zweitimpfungen. Mehrere Bundesländer erklärten, dass bereits vereinbarte Termine mit diesem Impfstoff vorerst nicht stattfinden könnten und von den zuständigen Stellen abgesagt würden. Als Folge der sofortigen Aussetzung der Astrazeneca-Impfungen in Deutschland müssen sogar einzelne Impfzentren ihren Betrieb ganz einstellen, z.B. in Berlin-Tegel und Tempelhof.



"Das wird viele Strategien wieder verändern", sagte CDU-Chef Laschet im ZDF. Man habe darauf gesetzt, schnell und flächendeckend impfen zu können - und auch Hausarztpraxen einzubeziehen. Dieser Plan sei nun in Gefahr, räumte Laschet ein. Auch die Zusicherung von Kanzlerin Merkel, allen Bürgern bis zum Ende des Sommers eine Impfung anbieten zu können, steht in Frage. Am Mittwoch will Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder eigentlich über die Beschleunigung der Impfungen beraten.

Könnte man ein anderes Mittel für die Zweitimpfung nutzen?

Wer die erste Spritze mit Astrazeneca-Impfstoff erhält, bekommt auch die zweite von Astrazeneca. Zumindest bislang. Theoretisch wäre es auch möglich, verschiedene Impfstoffe zu spritzen - das wäre Experten zufolge immunologisch wahrscheinlich kein Problem. Jedoch liegen zu einer solchen Mischung keine Studiendaten vor, auch eine Zulassung gibt es nicht. Der vorläufige Stopp dürfte aber zunächst kaum für Probleme bei der zweiten Dosis sorgen, so er nicht länger dauert: Zwischen Erst- und Zweitimpfung sollen bei Astrazeneca möglichst zwölf Wochen liegen, empfiehlt die Ständige Impfkommission.



Nach Daten des Robert Koch-Instituts von Montag haben bisher rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland eine Erstimpfung erhalten - bei vielen ist noch Zeit, bis die zweite Dosis ansteht. Eine Zweitimpfung mit Astrazeneca erhielten bisher erst 217 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.