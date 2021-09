Der Bundesgerichtshof hat das Urteil gegen einen Mann bestätigt, der im Frankfurter Hauptbahnhof einen achtjährigen Jungen und seine Mutter vor einen einfahrenden Zug gestoßen hatte.

Der BGH in Karlsruhe wies die Revision des Beschuldigten zurück. Damit ist das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main rechtskräftig. Das Gericht hatte den damals 41-Jährigen in ein psychiatrisches Krankenhaus einweisen lassen, weil es überzeugt davon war, dass der Mann an paranoider Schizophrenie leidet. Das Gericht erkannte zwar auf Mord und versuchten Mord, doch der Mann sei schuldunfähig und werde deshalb dauerhaft in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht.



Er hatte Ende Juli 2019 eine Frau und ihren Sohn vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Die Mutter konnte sich retten, der Junge wurde von dem Zug überfahren und starb. Der Mann gab in den Vernehmungen an, von inneren Stimmen dazu gedrängt zu werden, Menschen zu töten.



((Az. 2 StR 129/21))

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.