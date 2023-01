Leopard-Panzerlieferungen

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Diese habe viel zu lange gedauert, sei aber am Ende unausweichlich gewesen, sagte die FDP-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Mit der Hilfe, die Deutschland in den vergangenen Monaten bereits geleistet habe und mit seinen Partnern noch leisten werde, sei ein entscheidender Schritt auf dem Weg zurück zu Frieden und Freiheit gelungen.

Auch Unionsfraktionschef Merz sprach von einem richtigen Schritt. Zugleich kritisierte er, wenn Bundeskanzler Scholz etwa am Sonntag beim deutsch-französischen Ministerrat in Paris eine solche Entscheidung zusammen mit Staatspräsident Macron bekannt gegeben hätte, wäre dies gemeinsame politische Führung gewesen. So bleibe das Bild eines Getriebenen, der zu lange gezögert habe. Ähnlich äußerte sich der stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der CSU-Politiker Erndl.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.