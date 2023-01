Keine Leopard-Panzer für die Ukraine

Ohne Kampfpanzer sei man nicht in der Lage, die von Russland besetzten Gebiete zu befreien, sagte Melnyk, der jetzt stellvertretender Außenminister der Ukraine ist, im Deutschlandfunk . Deutschland habe schon viele Waffen geliefert. Er verstehe daher nicht, dass es beim Leopard-Panzer eine rote Linie geben solle. Melnyk brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass Deutschland "doch noch eine Führungsrolle" in dieser Frage übernehme.

Vertreter mehrerer NATO-Staaten hatten gestern auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein in Rheinland-Pfalz beraten. Der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte am Vorabend angedeutet, dass es eine Entscheidung geben werde. Am Ende wurden in Ramstein zwar weitere Milliardenhilfen für das von Russland überfallene Land vereinbart. Leopard 2-Kampfpanzer, auf deren Lieferung die Ukraine seit Monaten drängt, wird es aber vorerst weiterhin nicht geben. Pistorius erteilte lediglich den Auftrag zu prüfen , wie viele Kampfpanzer für eine Lieferung zur Verfügung stünden.