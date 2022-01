Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (picture alliance / Britta Pedersen)

Dies sei die Bedingung dafür, ernsthaft über etwas zu verhandeln, sagte Strack-Zimmermann im Deutschlandfunk. Die russische Truppenkonzentration an der ukrainischen Ostgrenze nannte sie Muskelspiel und Drohgebärde. Die Regierung in Moskau wolle zeigen, dass man bereit sei, in der Ukraine einzumarschieren. Die Forderungen an das westliche Bündnis, etwa den Verzicht auf eine Osterweiterung zu garantieren, seien inakzeptabel. Jede Seite entscheide selbst, mit wem sie zusammenarbeite, betonte die FDP-Politikerin.

Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise tagt heute erstmals seit gut zwei Jahren wieder der Nato-Russland-Rat . Dazu kommen die Botschafter der 30 Nato-Staaten und Russlands in Brüssel zusammen.

