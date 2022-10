Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (picture alliance/dpa)

Mit der Regierung in Kiew will sie über die weitere militärische Unterstützung durch Deutschland sprechen. Strack-Zimmermann, die auch den Vorsitz im Verteidigungsausschuss des Bundestages inne hat, wirbt innerhalb der Ampel-Koalition für eine stärkere Unterstützung der Ukraine und die Lieferung von Kampfpanzern. Auf dem Programm ihres Aufenthalts in der Ukraine steht auch ein Besuch an Orten, an denen es Kämpfe bei der Verteidigung des Landes gegen die russischen Angreifer gegeben hat.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.