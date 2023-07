Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Die FDP-Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur, in jüngerer Zeit habe es mehrere Berichte über Missstände und Korruption gegeben. Als Beispiel nannte Strack-Zimmermann die Verschleppung von Kindern aus der russisch besetzten Ostukraine nach Belarus. Der Leiter des Roten Kreuzes in Belarus hatte kürzlich eingeräumt, dass seine Organisation an der Verschleppung beteiligt war. Das autoritär geführte Belarus ist mit Russland verbündet.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz distanzierte sich von der Rotkreuz-Gesellschaft in Belarus. Strack-Zimmermann verurteilte die Verschleppung und forderte das IKRK auf, bei der Klärung des Schicksals von 20.000 Vermissten aus der Ukraine mehr Einsatz zu zeigen.

Weiterführende Informationen

