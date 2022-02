Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Bundestagsabgeordnete (picture alliance/dpa)

Sie habe allergrößtes Verständnis dafür, dass die Nerven in Kiew blank lägen angesichts der Bedrohung durch die russische Armee. Kein Verständnis habe sie dagegen für die steten verbalen Entgleisungen von ukrainischer Seite, sagte die FDP-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Deutschland habe der Ukraine in den letzten Jahren viel Hilfe zukommen lassen. Strack-Zimmermann bezog sich damit auf Entwicklungszusammenarbeit und militärische Reformprojekte in der Ukraine. Die Regierung in Kiew fordert die Lieferung von Waffen auch aus Deutschland. Die Bundesregierung hat das bislang abgelehnt.

Das Thema Russland und die Ukraine wird auch ein dominierendes Thema beim Besuch von Bundeskanzler Scholz in den USA sein. Er trifft dort am Montag auf US-Präsident Biden. Der scheidende Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung, der CDU-Abgeordnete Beyer, begrüßte Scholz' Reise, bezeichnete sie aber als zu spät. Es sei wichtig, dass der Westen gegenüber Russland und auch China ein geschlossenes Bild abgebe und sich bei Sanktionen abstimme, sagte Beyer im Deutschlandfunk.

