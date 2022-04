Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) stellt Strafanzeige wegen mutmaßlichen Geheimnisverrats im Verteidigungsausschuss (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Das bestätigte ihr Büro, nachdem das Magazin "Focus" über den Fall berichtet hatte. Demnach geht es um den Verdacht, dass brisante Informationen aus dem Verteidigungsausschuss an die Medien weitergegeben wurden. Es handelt es sich dem "Focus" zufolge um Abhörprotokolle des Bundesnachrichtendiensts, die detailliert die Ermordung ukrainischer Zivilisten durch russische Soldaten dokumentieren. Darüber hatte in der vergangenen Woche der "Spiegel" berichtet. Nach dem Bekanntwerden soll das russische Militär die vom BND überwachten Funkkanäle abgeschaltet haben. Damit sei laut Nato-Kreisen auch der Zugang zu weiteren militärischen Informationen versperrt worden, so der "Focus"weiter.

