In einem solchen Fall müsste man Stellungen auf russischem Boden bombardieren, damit die eigenen Flugzeuge nicht abgeschossen würden, meinte Strack-Zimmermann. Vielmehr konzentriere man sich jetzt darauf, die zugesagten Panzer zu verlegen und ukrainische Soldaten auf ihnen zu schulen. Strack-Zimmermann wies zugleich die russische Darstellung zurück, mit der Lieferung von Kampfpanzern sei Deutschland Kriegspartei geworden. Deutschland orientiere sich anders als Russlands Präsident Putin am Völkerrecht, betonte die FDP-Politikerin. Danach sei die Unterstützung mit Rüstungsgütern bei dem völkerrechtswidrigen russischen Angriff zulässig.

Selenskyj bittet um Raketen und Flugzeuge

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gestern den Verbündeten für die angekündigte Lieferung von Kampfpanzern gedankt und gleichzeitig um Langstreckenraketen und Kampfflugzeuge gebeten. In seiner allabendlichen Videoansprache sagte Selenskyj, je mehr Unterstützung sein Land erhalte, desto schneller könne die russische Aggression beendet werden.

Pistorius: Panzer-Lieferung bis Ende März, Anfang April

Nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Pistorius sollen die deutschen Leopard-Kampfpanzer spätestens Ende März, Anfang April in die Ukraine geliefert werden. Die erste ukrainische Kompanie mit deutschen Kampfpanzern solle schnell einsatzbereit sein, sagte Pistorius bei einem Truppenbesuch in Sachsen-Anhalt.

SPD-Chef Klingbeil verteidigte die Entscheidungsfindung der Bundesregierung. Er sagte im Deutschlandfunk , man habe ein vernünftiges Ergebnis erzielt, bei dem die europäischen Partner und die USA mitzögen. Dies sei auch ein Signal an den russischen Präsidenten Putin, dass der Westen sich nicht spalten lasse.

USA liefern Abrams-Kampfpanzer

Gestern Abend hatten sich auch die USA bereiterklärt, Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken. Präsident Biden sagte in Washington, es gehe um 31 Modelle vom Typ M1 Abrams. Die Vereinigten Staaten wollten so schnell wie möglich mit der dafür erforderlichen Ausbildung ukrainischer Soldaten beginnen.

