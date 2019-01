Der frühere Präsident der Elfenbeinküste, Gbagbo, wird vorerst nicht aus der Haft in Den Haag entlassen.

Die Staatsanwälte am dortigen Internationalen Strafgerichtshof gingen gegen den Freispruch für Gbagbo vor. Sie argumentierten erfolgreich, dass es ein konkretes Risiko gebe, dass der Angeklagte nicht zurückkommen werde, falls das Verfahren wiederaufgenommen werde. Gbagbo kann die Entscheidung gegen seine Freilassung anfechten.



Der Strafgerichtshof hatte den 73-Jährigen am Dienstag vom Vorwurf der Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der gewalttätigen Unruhen nach den Wahlen 2010 und 2011 in der Elfenbeinküste freigesprochen. Begründet wurde dies mit einem Mangel an Beweisen.