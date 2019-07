Bundesjustizministerin Lambrecht hat Forderungen nach einer Absenkung des Alters für Strafmündigkeit bei Kindern auf zwölf Jahre zurückgewiesen.

Die SPD-Politikerin sagte der "Augsburger Allgemeinen", sie habe mit großem Entsetzen die Berichte über eine Gruppenvergewaltigung in Mülheim gelesen, an der auch Kinder beteiligt gewesen sein sollen. Empörung allein sei aber kein guter Ratgeber. Strafrechtliche Verantwortung setze einen bestimmten Entwicklungsstand voraus, der bei Kindern unter 14 Jahren regelmäßig nicht gegeben sei, so die Ministerin.



Die Gruppenvergewaltigung in Mülheim hatte eine Debatte über eine Gesetzesverschärfung ausgelöst. In dem Fall gelten drei 14-Jährige und zwei Zwölfjährige als dringend tatverdächtig. Kinder unter 14 Jahren können aber in Deutschland nicht vor Gericht gestellt werden.