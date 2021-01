Strafprozess in München

Der Erfurter Mediziner Mark S. ist wegen Dopings zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt worden.

Zudem erhielt er vor dem Landgericht München ein Berufsverbot von drei Jahren und eine Geldstrafe in Höhe von 158.000 Euro. In dem ersten großen Strafprozess seit Einführung des Anti-Doping-Gesetzes von 2015 sprach das Gericht auch die vier Helfer des Arztes schuldig. Ihnen wird vorgeworfen, seit Ende 2011 weltweit Blutdoping betrieben zu haben. Die Angeklagten waren bei Razzien im Zuge der "Operation Aderlass" während der Nordischen Ski-WM 2019 verhaftet worden.



Die Nationale Anti-Doping-Agentur begrüßte das Urteil und sprach von einem Meilenstein mit Signalwirkung. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Hörmann, bezeichnete die Entscheidung des Gerichts als eine wertvolle Bestätigung für all diejenigen, die den Fair-Play-Gedanken respektieren und praktizieren.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.