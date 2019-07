Bundesjustizministerin Lambrecht hält es für falsch, das Alter für die Strafmündigkeit bei Kindern auf zwölf Jahre zu senken.

Die SPD-Politikerin sagte der "Augsburger Allgemeinen", sie habe mit großem Entsetzen die Berichte über eine Gruppenvergewaltigung in Mülheim gelesen, an der auch Kinder beteiligt gewesen sein sollen. Empörung allein sei aber kein guter Ratgeber. Strafrechtliche Verantwortung setze einen bestimmten Entwicklungsstand voraus, der bei Kindern unter 14 Jahren regelmäßig nicht gegeben sei, so die Ministerin.



In dem Fall gelten drei 14-Jährige und zwei Zwölfjährige als dringend tatverdächtig. Kinder unter 14 Jahren können aber in Deutschland nicht vor Gericht gestellt werden.

"Jugendämter können bereits heute einschreiten"

Die Gruppenvergewaltigung hatte eine Debatte über eine Gesetzesverschärfung ausgelöst. Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, forderte, das Alter für die Strafmündigkeit auf zwölf Jahre herabzusetzen. Das löste einiges an Kritik aus, etwa vom Deutschen Richterbund, nach dessen Argumentation die Jugendämter und Familiengerichte schon heute einschreiten könnten.



Auch der Jugendrichter Müller vom Arbeitsgericht Bernau bei Berlin sagte im Deutschlandfunk, die Forderung von Wendt sei „absoluter Unsinn“.