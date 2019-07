Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert eine Verschärfung des Strafrechts für die Bedrohung von Politikern.

Wenn ein Mandatsträger beleidigt und bedroht werde, sollte das ein eigener Straftatbestand werden, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg der Deutschen Presse-Agentur. Auch müsse die Strafverfolgung schärfer werden. Eine Möglichkeit dafür seien Schwerpunktstaatsanwaltschaften.



Landsberg nimmt heute an einer Gesprächsrunde teil, zu der Bundespräsident Steinmeier haupt- und ehrenamtliche Bürgermeister ins Schloss Bellevue nach Berlin eingeladen hat. Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke will er sich aus erster Hand über Erfahrungen mit Bedrohungen informieren.