Der zuständige Richter in New York habe den Termin vorläufig festgelegt, berichten die Sender CNN und CNBC. Trump war der Anhörung demnach per Video zugeschaltet, äußerte sich aber nicht. Sein Anwalt plädierte auf "nicht schuldig".

Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass sich ein ehemaliger US-Präsident einem Strafverfahren stellen muss. Trump ist in 34 Punkten angeklagt. Er soll im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin Unterlagen gefälscht haben, um seine Chancen bei der Wahl 2016 zu verbessern.

Anfang Mai war Trump in einem Zivilverfahren wegen sexueller Nötigung verurteilt worden.

