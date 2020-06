In der Großen Koalition gibt es eine Kontroverse über Strafverschärfungen für Missbrauch und Kinderpornografie.

Entsprechende Forderungen kommen aus der Union. Bundesjustizministerin Lambrecht von der SPD hält dem entgegen, der pauschale Ruf nach einer Strafrechtsverschärfung führe nicht weiter. Wichtiger sei es, den Ermittlern mehr Möglichkeiten zu geben und sie gut auszustatten, sagte Lambrecht der Neuen Osnabrücker Zeitung.



CDU-Generalssekretär Ziemiak sagte der "Bild"-Zeitung, für Täter und Mittäter sexuellen Missbrauchs müssten drastische Strafen möglich sein. Nur so könnten abschreckende Signale nach außen gesetzt werden.



Am Wochenende war ein Fall schweren sexuellen Missbrauchs mehrerer Kinder in Münster bekannt geworden. Der 27 Jahre alte Hauptverdächtige war wegen Kinderpornografie-Besitzes zweifach vorbestraft.