Die im NSU-Terrorprozess verurteilte Hauptangeklagte Zschäpe ist in die Justizvollzugsanstalt Chemnitz verlegt worden.

Die JVA teilte mit, der Transport aus München nach Sachsen sei reibungslos verlaufen. In der Erklärung heißt es, die Einrichtung in Chemnitz sei für den Vollzug von Freiheitsstrafen bei weiblichen Gefangenen zuständig, die vor der Inhaftierung ihren Wohnsitz in Sachsen gehabt hätten. Anfang Dezember war bekanntgeworden, dass Zschäpe eine Verlegung anstrebte. Die Entscheidung fiel nun in Abstimmung zwischen den Justizministerien von Bayern und Sachsen und den beiden Justizvollzugsanstalten.



Beate Zschäpe wurde im Prozess um die rechtsextreme Terrorzelle NSU im vergangenen Juli zu lebenslanger Haft verurteilt. Es wurde auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.