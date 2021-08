Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert

An der Veranstaltung im Ozeaneum in Stralsund nahmen unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig teil. Der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace Deutschland, Kaiser, sagte, man habe den weltweiten Umweltschutz in den vergangenen 50 Jahren entscheidend mit geprägt. Klimakrise und Artensterben zeigten, dass Greenpeace mehr denn je gebraucht werde.



Die Nicht-Regierungs-Organisation wurde 1971 im kanadischen Vancouver gegründet und ist heute in 55 Ländern aktiv. Sie wurde weltweit mit spektakulären Aktionen zum Natur- und Klimaschutz bekannt, etwa der Besetzung von Kraftwerken oder Ölbohr-Plattformen.

