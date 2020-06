Schleswig-Holstein setzt in der Urlaubszeit auf die Buchung von Strandabschnitten über das Smartphone.

Ministerpräsident Günther sagte dem "Tagesspiegel am Sonntag", man könne per App anmelden, wenn man in einem bestimmten Zeitraum an einen bestimmten Ort sein wolle. Falls dort noch Platz sei, buche man sich online ein und erhalte auf diese Weise eine Zugangsberechtigung. Laut dem CDU-Politiker wurde das System von der Gemeinde Scharbeutz entwickelt und könne nun auch von anderen Küstenorten genutzt werden.



Zugleich kündigte Günther an, es werde auch künftig in Schleswig-Holstein einen hohen Kontrolldruck geben. Man werde es in seinem Bundesland nicht zulassen, dass Strandurlauber zu dicht beieinander liegen.