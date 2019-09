Das EU-Parlament stimmt heute in Straßburg über die Kandidatur der bisherigen IWF-Chefin Lagarde für das Amt der Präsidentin der Europäischen Zentralbank ab.

Das Ergebnis der geheimen Wahl ist nicht bindend. Bereits im vergangenen Monat hatte sich Lagarde den Fragen der Mitglieder des Währungsausschusses des Parlaments gestellt. Sie soll im Herbst den Italiener Draghi an der EZB-Spitze ablösen.



Die Zentralbank mit Sitz in Frankfurt am Main entscheidet über die Geldpolitik für die Eurozone und bestimmt unter anderem den Leitzinssatz, der auch für Sparer und Kreditnehmer wichtig ist. Hauptziel der EZB ist Preisstabilität.