Das Europäische Parlament in Straßburg hat den von den EU-Finanzministern vorgelegten Haushaltsentwurf für 2022 abgelehnt.

Eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten forderte zusätzliche Mittel vor allem für die Gesundheitsforschung, das Förderprogramm für Energie-, Verkehrs- und digitale Netze sowie den Klimaschutz. Das Parlament will insgesamt für das kommende Jahr gemeinsame Haushaltsmittel in Höhe von rund 172 Milliarden Euro ausgeben. Ein Großteil der vom Rat der EU-Staaten vorgenommenen Kürzungen in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro lehnt es ab.



Das Europaparlament und die Mitgliedstaaten entscheiden über den EU-Haushalt gemeinsam. Sie müssen sich daher auf einen Kompromiss einigen. Gelingt dies nicht bis Jahresende, muss die EU mit der sogenannten Zwölftel-Regelung auskommen. Das heißt, sie erhält jeden Monat ein Zwölftel des Vorjahreshaushalts.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.