Das Europaparlament in Straßburg hat mit der Wahl seines neuen Präsidenten begonnen.

Bei der Abstimmung geht es um die Nachfolge des Italieners Tajani. Nach den Gepflogenheiten des EU-Parlaments wäre nach dem Politiker der EVP-Fraktion nun ein Kandidat der Sozialisten an der Reihe, der zweitgrößten Fraktion. Beide Seiten verständigten sich darauf, den Italienier Sassoli zu unterstützen. Neben ihm treten die deutsche Grünen-Politikerin Keller, die Spanierin Rego und der tschechische Abgeordnete Zahradil an. Das Amt wird für zweieinhalb Jahre besetzt, also für die Hälfte der Wahlperiode.



Ein Kandidat benötigt zum Wahlsieg die absolute Mehrheit. Es kann maximal vier Wahlgänge geben, am letzten dürfen nur noch die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen teilnehmen.