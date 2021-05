Mit einem Jahr Verspätung ist die seit langem geplante EU-Reformkonferenz mit Bürgerbeteiligung an den Start gegangen.

Die offizielle Eröffnungsfeier fand im Europa-Parlament in Straßburg statt. Eine mehrsprachige Online-Plattform, auf der interessierte Bürger Vorschläge einreichen und debattieren können, war schon vorher freigeschaltet worden. Im ersten Halbjahr 2022 sollen dann Vorschläge für eine Erneuerung der Europäischen Union vorgelegt werden. Zum Auftakt der Reformdebatte betonte Frankreichs Präsident Macron, die EU habe in der Pandemie ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Man müsse aber in der Lage sein, schneller und entschlossener zu entscheiden. So müsse Europa in strategischen Bereichen wie der Gesundheit seine Souveränität stärken.



Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte die Konferenz eine "echte Chance", um eine gemeinsame Vision von der Zukunft zu entwickeln. Sie dürfe aber keine "intellektuelle politische Übung" bleiben. Die Zukunftskonferenz biete insbesondere jungen Menschen die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen.

