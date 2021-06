Das Europäische Parlament will durchsetzen, dass die EU-Kommission eine Regelung für mehr Rechtsstaatlichkeit anwendet.

Die Abgeordneten stimmen über einen fraktionsübergreifenden Entschließungsantrag ab, der eine Untätigkeitsklage ermöglicht. Mit dem Schritt soll die Kommission dazu gebracht werden, Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in EU-Staaten unverzüglich zu ahnden. Diesen Staaten könnten dann Mittel aus dem Gemeinschaftshaushalt gekürzt werden, wenn ein Missbrauch der Gelder droht.



Das Parlament will so einen im vergangenen Dezember vereinbarten Kompromiss zwischen den Staats- und Regierungschefs der EU aushebeln. Dieser sieht vor, dass die EU-Kommission die Regelung erst dann anwenden soll, wenn der Europäische Gerichtshof über eine Klage von Ungarn und Polen dagegen entschieden hat. Mit diesem Zugeständnis waren die Regierungen in Budapest und Warschau dazu gebracht worden, ihre Blockade von wichtigen Entscheidungen aufzugeben.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.