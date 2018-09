Das Europäische Parlament bringt ein Strafverfahren gegen Ungarn wegen Rechtsstaatsverstößen auf den Weg.

In Straßburg stimmten die Abgeordneten einem entsprechenden Antrag mit der erforderlichen Mehrheit zu. Nun muss der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs endgültig über die Angelegenheit entscheiden. Das Verfahren kann im äußersten Fall zum Entzug der Stimmrechte im Ministerrat führen.



Die EU-Parlamentsabgeordnete für die Linke, Zimmer, sagte im Deutschlandfunk, es sei bei der Entscheidung vor allem darum gegangen, Druck auf den Rat und die Staats- und Regierungschefs auszuüben. Es müsse wieder deutlich werden, dass es Werte gebe, auf die sich die EU geeinigt habe. Man wolle dagegen ausdrücklich nicht die Bürger Ungarns bestrafen, sondern in ihrem Interesse für die Herstellung von Rechtsstaatlichkeit sorgen. Dazu sei das Parlament auch von vielen ungarischen Wählern aufgefordert worden.



Der Regierung in Budapest wird unter anderem vorgeworfen, sich nicht an demokratische Prinzipien zu halten. Außenminister Szijjarto erklärte, die ungarische Regierung werte das Votum als kleinliche Rache von einwanderungsfreundlich gesinnten EU-Abgeordneten. Es werde geprüft, gegen den Beschluss zu klagen.



In seiner letzten Rede zur Lage der EU hatte Kommissionspräsident Juncker heute im Plenum für ein stärkeres und souveräneres Europa geworben. Um Blockaden zu verhindern, müsse der Zwang zur Einstimmigkeit in Bereichen wie der Außenpolitik oder in bestimmten Steuerfragen aufgehoben werden.