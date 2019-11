Das Europäische Parlament stimmt heute in Straßburg über die Ausrufung des so genannten "Klimanotstands" in der EU ab.

Sollte der Entschließungsantrag angenommen werden, wäre es ein Beschluss mit eher symbolischem Charakter, der aber Druck für eine konkrete Gesetzgebung aufbauen soll.



Bislang haben nach Angaben des EU-Parlaments weltweit mehr als eintausend Städte, Gemeinden und Staaten den Klimanotstand ausgerufen und die Eindämmung der Erderwärmung zur Priorität erklärt. In Deutschland sind das unter anderem die Städte Köln, Konstanz, Saarbrücken, Bochum, Karlsruhe und Gelsenkirchen.