Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die wiederholten Festnahmen und stundenlangen Verhöre des Kreml-Kritikers Nawalny als politisch motiviert gerügt.

Das entschied die Große Kammer des Straßburger Gerichts mit 14 gegen drei Stimmen. Damit ist das Urteil rechtskräftig. In dem Prozess ging es um insgesamt sieben Festnahmen bei Protesten zwischen den Jahren 2012 und 2014. Russland war deswegen bereits im vergangenen Jahr zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von 63.000 Euro verurteilt worden. Der Gerichtshof hatte sich aber nicht zu der Frage geäußert, ob die Festnahmen politisch motiviert waren. Genau darum ging es jedoch Nawalny. Er hatte ebenso wie die russische Regierung Berufung eingelegt.



Nawalny gilt als einer der wichtigsten Kritiker von Russlands Präsident Putin. Er organisiert seit Jahren Proteste gegen die Regierung und prangert immer wieder die Korruption in Russland an.