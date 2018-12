Fünf Tage nach dem Anschlag in Straßburg ist ein weiteres Opfer seinen Verletzungen erlegen.

Es handelt sich nach Angaben der ermittelnden Staatsanwaltschaft in Paris um einen Mann aus Polen. Die Zahl der Todesopfer erhöht sich damit auf fünf.



Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass der mutmaßliche Attentäter ein Anhänger der Terrormiliz IS war. Die Islamisten hatten den Anschlag kurz nach der Gewalttat für sich reklamiert. Der Vater des mutmaßlichen Attentäters sagte nun in einem Fernsehinterview, sein Sohn habe der Propaganda des IS geglaubt. Der Vater betont, er habe versucht, ihn davon abzubringen. Der Angreifer wurde am Donnerstagabend bei einem Schusswechsel mit der Polizei in Straßburg getötet.