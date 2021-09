Der grüne EU-Abgeordnete Häusling ist mit seinem Vorstoß gescheitert, in Brüssel strengere Regeln für die Antibiotika-Behandlung von Tieren durchzusetzen.

Sein Einwand gegen Pläne der EU-Kommission fand vor dem Europaparlament keine Mehrheit. Häusling und der Umweltausschuss des EU-Parlaments hatten gefordert, dass fünf Antibiotikagruppen nur noch in Ausnahmefällen für Tiere verwendet werden dürfen. Damit sollte dem starken Einsatz von Antibiotika in der Tiermast ein Riegel vorgeschoben und die Gefahr von Resistenzbildungen verringert werden.



Der Verband praktizierender Tierärzte hatte gewarnt, durch die Pläne sei auch die Behandlung von Haustieren in Gefahr. Häusling sieht sich aufgrund solcher Befürchtungen teils massiver Kritik bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.