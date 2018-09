EU-Kommissionspräsident Juncker hat für ein stärkeres und souveränes Europa geworben.

In seiner letzten Rede zur Lage der EU sagte er im Europäischen Parlament in Straßburg, Europa sei multilateral und keine Festung. Um Blockaden zu verhindern, müsse der Zwang zur Einstimmigkeit in Bereichen wie der Außenpolitik oder in bestimmten Steuerfragen aufgehoben werden.



Der polnische Parlamentarier Legutko von der EU-kritischen Fraktion der "Europäischen Konservativen und Reformer" hielt Juncker entgegen, es gebe keine Einheit mehr in Europa. Vielmehr seien immer mehr Menschen zutiefst unzufrieden mit dem europäischen Projekt.



Das EU-Parlament will zur Stunde über ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn abstimmen. Dafür wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. Die konservative EVP-Fraktion hat den Fraktionszwang aufgehoben, weil es dort keine einheitliche Meinung gibt. Auch die ungarische Regierungspartei Fidesz ist Teil der EVP.