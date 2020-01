Das Europäische Parlament befasst sich mit den Plänen für eine umfassende Konferenz zur Reform der Europäischen Union.

Vor den Abgeordneten in Straßburg erklärte Kommissionsvizepräsidentin Suica, der EU müsse es in Zukunft stärker gelingen, den Bürgerinnen und Bürgern zuzuhören, vor ihnen Rechenschaft abzulegen und Vertrauen aufzubauen. Dazu biete die auf zwei Jahre angelegte Konferenz eine Chance.



Der Vorsitzende der EVP-Fraktion, Weber, sagte, die Menschen fragten sich, ob ihre Stimme wirklich zähle. In der kommenden Dekade müsse die EU die Demokratie stärken. Dies sei die beste Medizin gegen die Anti-Europäer.



Das neue Beteiligungsverfahren soll am 9. Mai, dem Europatag, beginnen. Es geht auf eine Idee des französischen Präsidenten Macron zurück und wurde von Kommissionschefin von der Leyen aufgegriffen.



Weitere Themen im Europaparlament sind heute die Klimapolitik und die künftigen Beziehungen zu Großbritannien.