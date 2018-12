Frankreichs Präsident Macron hat der Opfer des Anschlags in Straßburg gedacht.

Er legte am Abend auf einem Platz im Zentrum der elsässischen Stadt eine Blume nieder. Anschließend dankte er den versammelten Sicherheitskräften für ihren Einsatz. MacSron wollte laut Elysee-Palast auch mit Angehörigen der Opfer sprechen. Bei dem Anschlag am Dienstagabend waren vier Menschen getötet worden, eine weitere Person ist nach Angaben von Medizinern hirntot. Polizisten hatten den mutmaßlichen Attentäter gestern Abend erschossen. Die Suche nach möglichen Komplizen dauert an.