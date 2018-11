Bundeskanzlerin Merkel hat sich für die Idee einer europäischen Armee ausgesprochen.

Die Mitgliedsstaaten sollten an dieser Vision arbeiten, sagte Merkel im Europaparlament in Straßburg. Dabei gehe es nicht um eine Armee gegen die Nato, betonte die Bundeskanzlerin. Die Zeiten, in denen sich Europa auf andere habe verlassen können, seien aber vorbei. Zuletzt hatte der französische Präsident Macron für eine europäischen Armee plädiert.



Merkel stellte die Solidarität in den Mittelpunkt ihrer Rede: als universellen Wert und zentralen Teil des gemeinsamen Wertekanons, als Verantwortung für die Gemeinschaft und als wohlverstandenes Eigeninteresse. In der Flüchtlings- und Migrationspolitik räumte Merkel ein, dass Deutschland sich - Zitat - nicht immer tadellos verhalten habe. So habe man etwa 2015 viel zu lange gebraucht, um die Flüchtlingspolitik als gesamteuropäische Aufgabe zu betrachten.