Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland wegen einer Reihe von Menschenrechtsverletzungen verurteilt.

Diese stünden im Zusammenhang mit Protesten gegen Wahlfälschungen im Jahr 2012, hieß es in Straßburg. So habe Moskau unter anderem gegen das Recht auf Freiheit und Sicherheit sowie das Recht auf Versammlungsfreiheit verstoßen, erklärte das Gericht. Grundlagen waren Klagen zweier Russen. Beiden wurde Schadenersatz in Höhe von elf- beziehungsweise neuntausend Euro zugesprochen. Teilweise gab der Gerichtshof auch der Ukraine eine Schuld.



(AZ: 75734/12 u.a.)