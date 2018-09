Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Abschiebung eines mutmaßlichen IS-Aktivisten und Terrorverdächtigen aus Deutschland gebilligt.

Die Richter in Straßburg wiesen damit die Klage eines Tunesiers gegen Deutschland endgültig ab. Er war im Mai aus Frankfurt am Main abgeschoben worden, nachdem die hessischen Behörden ihn als Gefährder eingestuft hatten. Zudem warfen sie ihm vor, Terrorakte in Deutschland geplant zu haben. Der Mann, der auch in seinem Heimatland Tunesien unter Terrorverdacht steht, hatte argumentiert, ihm drohe dort die Todesstrafe. Deshalb dürfe er nicht abgeschoben werden. Die Straßburger Richter argumentierten, Tunesien vollstrecke seit 1991 keinerlei Todesurteile mehr.