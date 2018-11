In einem Verfahren um Festnahmen des Kreml-Kritikers Nawalny in Russland wird heute ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erwartet.

In Straßburg will die Große Kammer ihre Entscheidung verkünden. In dem Prozess geht es um insgesamt sieben Festnahmen bei Protesten zwischen 2012 und 2014. Deswegen hatte der Oppositionelle gegen Russland Beschwerden bei dem Gericht eingereicht. Nawalny hält die Festnahmen für politisch motiviert.