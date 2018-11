Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wirft Spanien vor, mutmaßlichen Unterstützern der ETA keinen fairen Prozess gewährt zu haben.

In einer heute in Straßburg veröffentlichten Entscheidung heißt es, die fünf Verurteilten hätten gute Gründe gehabt, an der Unabhängigkeit des Gerichts zu zweifeln. Die im Jahr 2011 verhängten Haftstrafen wegen Unterstützung des Terrorismus haben die Männer bereits abgesessen. Unter den Verurteilten war der bekannte baskische Politiker Otegi.