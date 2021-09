Die belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa ist mit dem Václav-Havel-Menschenrechtspreis des Europarates ausgezeichnet worden.

In Straßburg wurde die mit 60.000 Euro dotierte Auszeichnung an die Schwester der inhaftierten Aktivistin übergeben. Zur Begründung hieß es, Kolesnikowa habe echten Mut gezeigt, als sie gegen das Regime in ihrer Heimat aufbegehrt habe. Als Oppositionsführerin und Vertreterin ihres Volkes habe sie für bürgerliche und politische Rechte gekämpft und zahle dafür einen sehr hohen Preis. Die Aktivistin wurde Anfang September zu elf Jahren Haft in einem belarussischen Straflager verurteilt.

