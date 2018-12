Bei einem Polizeieinsatz in Straßburg ist verschiedenen Medienberichten zufolge ein Verdächtiger -so wörtlich- "neutralisiert" worden. Unter Berufung auf Ermittlerkreise heißt es in anderen Meldungen, er sei getötet worden. Die Identität sei noch nicht endgültig geklärt. Das Verb "neutralisieren" kann im Französischen entweder "töten" oder "außer Gefecht setzen" heißen.

Als tatverdächtig war nach dem Anschlag in der Nähe des Weihnachtsmarktes ein 29-jähriger Franzose mit nordafrikanischen Wurzeln identifiziert worden. Er gilt als radikalisiert und wurde bereits 27 mal von Gerichten unter anderem in Frankreich und Deutschland verurteilt - überwiegend wegen Einbruchs- und Gewaltdelikten. Die französischen Sicherheitsbehörden stufen ihn als Gefährder ein.



Heute hatten Anti-Terror-Kräfte der französischen Polizei einen Stadtteil von Straßburg nach dem Täter durchsucht. Er hatte am Dienstag Abend in der Innenstadt auf Passanten geschossen und sie auch mit einem Messer angegriffen. Inzwischen erlag ein weiteres Opfer seinen Verletzungen. Die Zahl der Toten stieg damit auf vier. Ein Dutzend Menschen wurde verletzt.