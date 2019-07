Die CDU-Politikerin von der Leyen ist neue Präsidentin der Europäischen Kommission.

Sie wurde vom Europa-Parlament in Straßburg mit 383 Stimmen gewählt. Für die benötigte absolute Mehrheit waren 374 Stimmen notwendig. 327 Abgeordnete votierten gegen sie. Es gab 22 Enthaltungen. Von der Leyen ist damit die erste Frau an der Spitze der Kommission. In einer ersten Reaktion sagte von der Leyen, es sei viel Vertrauen in sie gesetzt worden und damit auch Vertrauen in Europa. Nun sollten alle zuammenarbeiten, denn das Ziel sei ein geeintes Europa.



Die Wahl wurde in geheimer Abstimmung durchgeführt. Offen unterstützt wurde sie von den Fraktionen der konservativen EVP und den Liberalen. Auch eine Mehrheit der Sozialdemokraten hatte kurz vor der Abstimmung erklärt, für von der Leyen zu votieren. Die 16 deutschen SPD-Abgeordneten wollten allerdings gegen sie stimmen. Auch Grüne, Linke sowie Politiker des nationalen bis rechtsextremen Spektrums hatten ein Nein angekündigt. Von der Leyen hatte am Vormittag noch einmal im Plenum um Unterstützung geworben. In ihrer Rede beschwor sie die Einheit und den Zusammenhalt Europas. Zudem wiederholte sie eine Reihe von Zusagen, die sie in den vergangenen Tagen an die Abgeordneten gemacht hatte, unter anderem das Ziel eines klimaneutralen Europas bis 2050.



Während der anschließenden Debatte hatte von der Leyen von den ehemaligen Spitzenkandidaten Weber, Timmermans und Vestager Zustimmung erhalten, die selbst für das Amt des Kommissionspräsidenten angetreten waren.