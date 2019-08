Angesichts der Diskussion über einen Einsatz der Bundeswehr im Persischen Golf hat sich der Wehrbeauftragte des Bundestags, Bartels, besorgt geäußert.

Kleiner als jetzt sei die Marine noch nie gewesen, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Auf dem Papier sei sie nie abgerüstet worden und sollte immer 15 Fregatten haben. Im Moment sei man weit davon entfernt. Dennoch müsse man gegebenenfalls Prioritäten setzen. Auch die SPD-Verteidigungspolitikerin Möller sagte, gemessen an den angefragten Einsatzszenarien habe Deutschland die kleinste Marine mit einer zu kleinen Anzahl an Schiffen.



Großbritannien hatte gestern erklärt, sich der Marinemission der USA zum Schutz der wichtigsten Schifffahrtsrouten in der Straße von Hormus anschließen zu wollen. Die Bundesregierung setzt dagegen auf eine rein europäische Lösung.