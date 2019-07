Die britische Marine wird künftig Frachtschiffe unter britischer Flagge durch die Straße von Hormus eskortieren.

Die Marine sei angewiesen worden, die Schiffe einzeln oder im Verband zu begleiten, teilte das Verteidigungsministerium mit. London reagierte damit auf die Festsetzung des Frachters "Stena Impero" durch iranische Revolutionsgarden. Zuvor hatten die britischen Behörden in Gibraltar einen iranischen Tanker an der Weiterfahrt gehindert. Sie warfen der Besatzung vor, gegen EU-Sanktionen zu verstoßen. Hintergrund des Streits um Tankschiffe ist der Konflikt um das Internationale Atomabkommen mit dem Iran. Die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist eine der wichtigsten Transportrouten für Öl.



Die Ukraine hat einen russischen Tanker festgesetzt. Nach Angaben aus Kiew befindet er sich im Hafen von Ismail in der Region Odessa. Das Schiff sei Ende des vergangenen Jahres an der Beschlagnahmung ukrainischer Marineschiffe beteiligt gewesen. Die russische Marine hatte die Boote in der Straße von Kertsch im Asowschen Meer aufgebracht und 24 Matrosen festgenommen. Moskau beansprucht diesen Abschnitt des Schwarzen Meeres seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim für sich.