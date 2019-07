Das Auswärtige Amt hat verhalten auf eine Anfrage der USA für eine deutschen Beteiligung an einer Militärmission am Persischen Golf reagiert.

In einer ersten Reaktion hieß es lediglich, zu einer Schutzmission in der Straße von Hormus habe die Bundesregierung "bisher keinen Beitrag in Aussicht gestellt". Zuvor hatte die US-Botschaft in Berlin mitgeteilt, neben Deutschland habe man entsprechende Anfragen auch an Frankreich und Großbritannien gestellt. Ziel sei es, den Handelsverkehr in der Wasserstraße zu sichern. Zuletzt war bereits über eine europäische Militärmission debattiert worden. Hintergrund ist die Festsetzung eines britischen Tankers durch den Iran.



Zuvor hatten die Behörden des britischen Überseegebiets Gibraltar ein iranisches Schiff beschlagnahmt. Sie vermuten, dass es Öl nach Syrien bringen sollte, was ein Verstoß gegen EU-Sanktionen wäre.