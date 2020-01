Deutschland und weitere EU-Staaten unterstützen nach Angaben Frankreichs einen internationalen Marine-Einsatz zur Sicherung der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus.

Das Außenministerium in Paris nannte zudem Belgien, Dänemark, Griechenland, Italien, die Niederlande und Portugal. Unklar ist, ob diese Staaten auch zu einer Beteiligung an einem solchen Einsatz bereit wären.



Die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Indischen Ozean ist ein Nadelöhr des internationalen Seehandels. In der Vergangenheit kam es dort zu Anschlägen auf Tanker, für die die USA und Saudi-Arabien den Iran verantwortlich machen.