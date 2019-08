Großbritannien hat sich einer US-geführten Militärmission in der Straße von Hormus angeschlossen.

Verteidigungsminister Wallace sagte in London, sein Land freue sich darauf, mit den USA und weiteren Ländern zusammenzuarbeiten.

Maas für europäische Beobachtermission

Bundesaußenminister Maas hatte zuvor erneut ausgeschlossen, dass Deutschland sich an solch einer US-geführten Militärmission beteiligen wird. Bei einem Besuch im polnischen Slubice betonte er, dass sich die Bundesregierung stattdessen für eine europäische Beobachtermission einsetze. Es werde aber sicherlich noch Zeit in Anspruch nehmen, die EU davon zu überzeugen.



Die Bundesregierung hatte bereits in der vergangenen Woche die Teilnahme an einer US-Mission zum Schutz des Handelsverkehrs im Persischen Golf verneint. Zuletzt waren dort immer wieder Schiffe festgesetzt und angegriffen worden.