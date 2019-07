Großbritannien hat sich wegen der Beschlagnahmung eines Tankers durch den Iran an den UNO-Sicherheitsrat gewandt.

In einem Schreiben an das Gremium in New York heißt es nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, das Völkerrecht verlange, dass das Recht auf Durchreise nicht behindert werde. Deshalb stelle die iranische Aktion einen illegalen Eingriff dar. Der Tanker habe sich in omanischen Hoheitsgewässern befunden. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtet, das britische Schiff sei in einen Unfall mit einem Fischerboot verwickelt gewesen und habe dessen Notruf ignoriert.